В Евросоюзе начался промышленный спад из-за сокращения поставок российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Промышленность Европейского союза вынуждена уменьшать объемы своего производства на фоне сокращения поставок российского газа. Как сообщает газета Financial Times в среду, 19 октября, в это может привести к необратимым последствиям для этого сектора европейской экономики.

Представители некоторых отраслей, среди которых химическая промышленность и производящие удобрения заводы, предупредили о риске «навсегда потерять» свои международные позиции. Все промышленные гиганты признают, что российский газ не только является одним из основных источников генерации электричества, но и используется в качестве сырья для изготовления готовой продукции в ряде отраслей.

В числовом выражении снижение объемов выпуска после отказа от российского газа составило уже около 10% в сталелитейной промышленности, 27% - в изготовлении кремниевых сплавов и ферросплавов, 50% - в алюминиевой промышленности, а на производство удобрений пришлось 70% сокращения. Отмечается, что это приводит не только к серьезным убыткам, но и к ущербу заводского оборудования.

По данным издания, последствия сокращения российского газа больше всего скажется на производство в Германии, Австрии, Польши, Италии, Словакии, Словении, Чехии, а также Финляндии и Швеции. Некоторые из них начали искать возможности переноса производств за границу, в регионы, где стоимость энергоносителей не так высока.