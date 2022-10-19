Глава Еврокомиссии заявила о замещении Евросоюзом двух третьих поставок российского газа

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Евросоюз заместил уже две трети поставок газа из России, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС потребовалось на это восемь месяцев.

«В марте существовала огромная зависимость от российского газа. Факт в том, что нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети российского газа», – сказал глава ЕК в ходе выступления в Европарламенте.

Как отметила фон дер Ляйен, диверсификация поставок дорого обошлась Евросоюзу, и теперь ему придется инвестировать в новые источники энергии, главным образом возобновляемые.

Как писал сайт KP.RU, накануне ЕК предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом в случае ЧП. По мнению еврокомиссаров, подобное решение гарантирует любой стране-члену ЕС, которое столкнулось с чрезвычайной ситуацией, что она получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию.