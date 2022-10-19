Россиянам предрекли новое подорожание туров в Турцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты туристического бизнеса Турции рассказали о планах на будущий сезон, оценив рост цен на отдых в следующем году на 15 - 20 процентов. Об этом сообщает АТОР.

Как рассказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, по итогам 2022 года страна собирается принять 47 млн путешественников, вместо планируемых ранее 42 млн. Мехмет Ишлер из Федерации отельеров Турции (TÜROFED) говорит, что план на 2023 год - 53 млн зарубежных гостей.

Кроме того, целью станет привлечение обеспеченных отдыхающих. «Мы идем к этому. Так, в Анталье сейчас уже не продаются номера за 20 - 30 евро в сутки, с этим покончено», - заявил президент Ассоциации отельеров Средиземноморского региона (AKTOB) Эркан Яаджи.

Эксперты заявили, что владельцы отелей уже сегодня увеличили стоимость проживания на 2023 год на 20%, а некоторые и на 50%. Как считает президент Ассоциации туристических операторов и отельеров Эгейского моря (GETOB) Бюлент Бюльбюльоглу, следствием таких мер станет сокращение продолжительности каникул.

Отмечается, что на данный момент в Турции делается ставка на европейцев. Специалисты считают, что на фоне энергетического кризиса Турция будет хорошим вариантом для жителей Европейского союз.

На фоне дефицита авиаперевозки стоимость отдыха в Турции для россиян за год возросла на 100% и более, отмечают специалисты, которые при этом заявляют, что спрос сохранился сейчас и будет в 2023 году.