Байден сделал странное заявление во время выступления в поддержку закона об абортах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз оговорился в ходе своего выступления в поддержку движения Restore Roe, которое поддерживает аборды. Об этом сообщает Fox News.

«Благослови вас Господь, и да защитит он нашу правду», - заявил глава Белого дома, однако сразу же после этих слов американский лидер закончил речь неуместными словами: «спасибо, извините меня».

Напомним, это далеко не первая оговорка американского президента. Ранее глава Белого дома долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл, что произошло всего через несколько минут после разговора с ней. Незадолго до этого Байден перепутал имя губернатора Мичигана, а в ходе переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии. Кроме того, президент США пару раз назвал вице-президента США Камалу Харрис главой государства.