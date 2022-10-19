Путин заявил, что Украина отказалась принимать волю людей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 19 октября, заявил о том, что Киев отказался принимать волю людей, которая была высказана в ходе референдума в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Хочу затронуть один исключительно важный вопрос. В ходе референдума жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей твердо и однозначно выразили свою волю – они хотят быть вместе с Россией … Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах», - заявил российский президент в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.

Путин отметил, что на сегодняшний день в данных регионах гибнут мирные люди и продолжаются обстрелы. «Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти», - заявил он, напомнив также о взрыве на Крымском мосту.

На этом фоне глава государства принял решение объявил ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях режим военного положения.