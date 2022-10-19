Главы регионов России наделяются дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности на время спецоперации

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 19 октября, заявил о том, что главы российских регионов наделяются дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности на время специальной военной операции на Украине.

Глава государства поручил правительству, Министерству обороны РФ, а также другим ведомствам оказывать «все необходимое содействие» главам российских регионов. Путин также подчеркнул, что круг задач в каждом субъекте будет разный, соответствующий обстановке в том или ином регионе.

«Круг задач у глав регионов должен быть разным. Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на риски. Прошу мэра Москвы подключиться к координации мер. Поручаю главам всех регионов России незамедлительно приступить к выполнению мер указа», - заявил российский президент в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ.