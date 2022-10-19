Владимир Путин призвал скорректировать миграционную концепцию

Путин призвал скорректировать миграционную повестку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ. в среду, 19 октября, призвал скорректировать миграционную повестку, отметив, что данный вопрос в мире «динамично меняется».

Путин назвал миграционную политику сферой, которая «крайне чувствительна для национальной безопасности», а также «для стабильного развития России и общества». «Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу», - заявил российский президент.

Как отмтеил глава государства, необходимо «своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу, исходя из тщательного анализа новых реалий». «Так, очевидно, что необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики», - заявил он, отметив, что новая концепция должна в полной мере учитывать комплекс потенциальных вызовов, а также стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства.