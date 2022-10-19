Путин поручил ввести средний уровень реагирования в восьми регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средний уровень реагирования в восьми регионах России с 20 октября 2022 года поручил ввести президент РФ Владимир Путин.

Также уточняется, что главы приграничных с Украиной и новыми территориями РФ регионов могут принимать решение о временном отселении граждан в безопасные районы.

"Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим (средний уровень реагирования)... Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ реализуют также следующие меры... временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений", - отмечается в тексте указа.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.