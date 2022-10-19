Опубликован указ Путина о введении военного положения в новых регионах России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой, Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях. Текст документа опубликован пресс-службой Кремля.

«Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, постановляю: ввести 20 октября 2022 с ноля часов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение», – сказано в тексте указа, размещенном на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству России поручено в течение трех дней представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение. Указ предполагает применения в случае необходимости «иных мер», предусмотренных законом о военном положении. Документ передан на утверждение Совета Федерации и вступит в силу со дня его официального опубликования.

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