Путин поручил ввести на части территорий ЦФО и ЮФО мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин распорядился ввести на территориях ЦФО и ЮФО, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите граждан и территорий по защите от чрезвычайных ситуаций.

Сегодня, 19 октября, российский лидер проводит заседание Совбеза РФ. В ходе совещания планируется рассмотреть вопросы, которые связаны с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также "регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития" России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.