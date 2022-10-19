В МИД России заявили, что дополнительных ограничений на выезд и страны не будет Фото: REUTERS

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в связи с введением военного положения на новых территориях РФ и режима повышенной готовности в приграничных районах РФ дополнительных ограничений на выезд из страны вводить не планируется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Если говорить о мидовской стороне, то мы не слышали (обсуждения подобных планов)", - сказал Иванов.

Кроме того, он уточнил, что инициировать закрытие консульств и сокращение дипломатов в европейских странах не планируется.

"У нас и так сейчас минимальное везде количество, а в ряде стран европейских уже никакого количества не осталось, кроме посла. Поэтому там уже некуда уменьшать количество, только если вообще закрывать", - добавил он.

Напротив, Иванов отметил, рассматривается открытие новых генконсульств в странах с высоким турпотоком, а именно СНГ, африканских и азиатских государствах.

Сегодня, 19 октября, президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о введении военного положения на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областей.