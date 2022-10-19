Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Ивано-Франковской области Фото: REUTERS

В Киеве и Ивано-Франковской области на Украине слышны взрывы. Об этом в среду, 19 октября, сообщает украинское агентство «Униан».

«Сообщают о нескольких взрывах Киеве. Предварительно, сработала система ПВО. Также сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области и повторных звуках взрывов в Киеве», - говорится в заявлении издания.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 19 октября, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься неделю назад, 10 октября. В минувшую субботу, 15 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе по одной из общин области. В тот же день, власти Запорожья заявили о разрушениях на инфраструктурных объектах города, среди которых энергетические, а позже в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры Киевской области.