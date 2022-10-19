Белый дом старается не допустить встречу Путина и Байдена на саммите G20 Фото: ТАСС

Официальные лица Соединенных Штатов пытаются не допустить встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите «Большой двадцатки» (G20), рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты Politico, в Белом доме принимают все меры для того, чтобы главы государства не пересеклись на одном из заседаний саммита, в коридоре или совместной фотосъемке лидеров государства.

Отмечается, что Байден готов провести переговоры об освобождении американской баскетболистки Бритни Грайнер, арестованной в России за хранение наркотиков. Вместе с тем в администрации президента США заявили, что переговоры об этой сделке вряд ли начнутся.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден не намерен встречаться с главой российского государства.

В Кремле объяснили отказ главы Белого дома от переговоров с Путиным заботой о промежуточных выборах.