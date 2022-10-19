Режим максимального уровня реагирования введен на новых территориях России Фото: Александр КОЦ

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Также ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести на территориях ЦФО и ЮФО, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите граждан и территорий по защите от чрезвычайных ситуаций.

Сегодня, 19 октября, российский лидер проводит заседание Совбеза РФ. В ходе совещания планируется рассмотреть вопросы, которые связаны с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также "регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития" России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.

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