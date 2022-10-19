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Политика19 октября 2022 12:39

Режим максимального уровня реагирования введен на новых территориях России

Режим максимального уровня реагирования введен на новых территориях России по указу Путина
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Режим максимального уровня реагирования введен на новых территориях России

Режим максимального уровня реагирования введен на новых территориях России

Фото: Александр КОЦ

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Также ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести на территориях ЦФО и ЮФО, кроме приграничных с Украиной регионов, мероприятия по защите граждан и территорий по защите от чрезвычайных ситуаций.

Сегодня, 19 октября, российский лидер проводит заседание Совбеза РФ. В ходе совещания планируется рассмотреть вопросы, которые связаны с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также "регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития" России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.

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