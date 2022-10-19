Депутат Водолацкий заявил, что эвакуация жителей из новых регионов России не планируется, кроме Херсонской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской области не планируется, исключением будет только Херсонская область.

«Эвакуации жителей не будет, только в Херсонской области. Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области заявил о том, что необходимо отправить людей из зоны, там, где боевые столкновения, в субъекты РФ, чтобы их обезопасить», - приводит ТАСС слова депутата, заявившего, что «нацисты, наемники, которые на той стороне воют против мирных граждан, не разбираются - это ребенок, старик или женщина, они убивают всех подряд».

Кроме того, Водолацкого заявил, что военное положение на данных территориях было практически де-факто, однако теперь оно введено де-юре. По его словам, такой статус подразумевает усиление работы всех силовых и правоохранительных служб.

Напомним, сегодня, 19 октября, администрации города Алешки в среду, 19 сентября, объявила о начале организованного перемещения жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра из порта Херсона.