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Политика19 октября 2022 12:39

Депутат Водолацкий заявил, что эвакуация жителей из новых регионов России не планируется, кроме Херсонской области

Парламентарий заявил, что военное положение на данных территориях было практически де-факто
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат Водолацкий заявил, что эвакуация жителей из новых регионов России не планируется, кроме Херсонской области

Депутат Водолацкий заявил, что эвакуация жителей из новых регионов России не планируется, кроме Херсонской области

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской области не планируется, исключением будет только Херсонская область.

«Эвакуации жителей не будет, только в Херсонской области. Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области заявил о том, что необходимо отправить людей из зоны, там, где боевые столкновения, в субъекты РФ, чтобы их обезопасить», - приводит ТАСС слова депутата, заявившего, что «нацисты, наемники, которые на той стороне воют против мирных граждан, не разбираются - это ребенок, старик или женщина, они убивают всех подряд».

Кроме того, Водолацкого заявил, что военное положение на данных территориях было практически де-факто, однако теперь оно введено де-юре. По его словам, такой статус подразумевает усиление работы всех силовых и правоохранительных служб.

Напомним, сегодня, 19 октября, администрации города Алешки в среду, 19 сентября, объявила о начале организованного перемещения жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра из порта Херсона.