Ведущий Fox News Карлсон заявил, что США хотят запугать Илона Маска из-за его слов об Украине

Илон Маск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США хотят запугать бизнесмена Илона Маска пиз-за его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Маск пытается дать гражданам возможность говорить то, что они в действительности думают, но правящим элитам это не нравится, поэтому Министерство юстиции США в настоящее время ведет расследование в отношении бизнесмена в силу причин, которые никто даже не может назвать. Они пытаются запугать людей уголовными делами, чтобы добиться их послушания", - подчеркнул телеведущий.

Как считает Карлсон, американские власти опасаются, что у граждан Штатов появится свобода слова и свое мнение по ситуации на Украине.

Ранее Илон Маск в ответ на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink на Украине сообщил, что больше не просит денег у американского военного ведомства.

Также ранее Маск отправил в Пентагон письмо от имени компании, в котором заявил, что не в состоянии больше платить за обслуживание спутниковой сети Starlink, которую он развернул на Украине. А потому просит военное ведомство США взять на себя эти расходы.