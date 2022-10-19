Россия не будет инициировать сокращение дипломатов в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не планирует инициировать закрытие консульств и сокращение дипломатического персонала в странах Европы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Не будет. Пока таких планов нет», – сказал дипломат в беседе с журналистами.

Вместе с тем Иванов отметил, что и увеличение дипломатического присутствия России в странах Запад тоже не планируется. Как подчеркнул замглавы МИД, РФ и так имеет минимальное количество дипломатов в Европе, а в некоторых странах кроме послов не осталось никого. По его словам, постепенно Москва будет переориентировать своих сотрудников на Азию, Африку и страны СНГ.

Как писал сайт KP.RU, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в Европе. Москва будет переключаться на работу с другими странами, отметил он.