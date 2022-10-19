Власти Херсонской области заявили, что введение военного положения упростит задачи российских военных

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Введение военного положения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской области и Херсонской областях упростит некоторые задачи Вооруженных сил Российской Федерации, а «с нацистами больше никаких разговоров не будет». Такое заявление в среду, 19 октября, сделал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ситуация перешла в другое русло. Введение военного положения упростит некоторые задачи военных, потому что играться в те игры, в которые мы играли практически восемь месяцев, мы не будем больше, с нацистами разговоров больше никаких вообще не будет», - заявил замгубернатора в эфире Первого канала.

Стремоусов также отмтеил, что на сегодняшний день ситуация в Херсонской области контролируемая. «У нас все нормально, все под контролем ... Мы готовы защищать нашу область», - добавил он.

Напомним, сегодня, 19 октября, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ заявил, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых российских регионах.