Украинские издания сообщили о новом взрыве и воздушной тревоге в Киеве Фото: REUTERS

Украинское издание "Страна.ua" сообщило об еще одном взрыве, произошедшем сегодня, 19 октября, в Киеве.

"Сообщают о новом взрыве в Киеве", - говорится в посте издания в его Telegram-канале.

В городе объявили воздушную тревогу. Сегодня ранее уже сообщалось о других взрывах в Киеве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.