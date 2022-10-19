Bloomberg: США разозлили сердечные отношения Путина и Эрдогана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты усилили давление на Турцию из-за углубления экономических связей Москвы и Анкары, сообщает Bloomberg.

По данным издания, Запад разозлили "сердечные" отношения лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Официальные лица США провели переговоры с турецкими коллегами по поводу соблюдения экономических ограничений, введенных против России. Это можно назвать последним шагом Запада, направленным на то, чтобы заставить Анкару занять более жесткую позицию в отношении Москвы", - уточняется в материале.

Также в статье говорится, что Запад хочет создать единый международный фронт против РФ из-за спецоперации на Украине, но Эрдоган, "публично защищающий" российского президента, мешает воплотить это в реальность.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.