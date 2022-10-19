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Политика19 октября 2022 13:24

Патрушев анонсировал масштабные мероприятия в местах компактного проживания мигрантов в России

В законодательство внесут изменения, ужесточащие миграционный контроль
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Патрушев анонсировал масштабные мероприятия в местах компактного проживания мигрантов в России

Патрушев анонсировал масштабные мероприятия в местах компактного проживания мигрантов в России

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В местах компактного проживания мигрантов скоро пройдут масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов», – сказал он по итогам заседания Совбеза РФ.

По словам Патрушева, правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, которые используют мигрантов для совершения терактов и других преступлений. Как отметил секретарь Совбеза России, скоро в законодательство будут внесены изменения, ужесточащие миграционный контроль.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ призвал скорректировать миграционную повестку. Политик назвал миграционную политику сферой, которая крайне чувствительна для национальной безопасности и стабильного развития России и общества.