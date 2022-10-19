Путин заявил о попытках Украины создать бандподполье в России Фото: REUTERS

Власти Украины пытаются создать в России бандитское подполье, засылая на ее территорию своих диверсантов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности.

«Как и их идейные предшественники бандеровцы – пособники Гитлера, – они пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы. Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, Киев использует откровенно террористические методы и диверсии на объектах жизнеобеспечения в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, а также устраивают покушения на представителей местных органов власти.

Напомним, ранее Следственный комитет России подтвредил причастность спецслужб Украины к взрыву грузовика на Крымском мосту. К теракту также причастны граждане Украины, России, Армении и Грузии, некоторые из них обеспечивали транзитный канал перевозки товаров на территорию РФ для последующего перемещения через границу заминированного автомобиля.