Минтруда России назвало предположительный прожиточный минимум в 2024 году

Минтруда России назвал предположительный прожиточный минимум в 2024 году Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минтруда анонсировали предположительный прожиточный минимум в 2024 году. Прожиточный минимум на душу населения в России, по предварительным данным, составит 15 049 рублей. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

"На 2023 год прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, рост с учетом проведенного с 1 июня повышения - 13,6%... На 2024 год прожиточный минимум, предварительно, составит 15 049 рублей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В 2022 году размер прожиточного минимума составил 12 654 рубля, а в июне этого года его увеличили на 10%.

Что касается выплат россиянам, сегодня, 19 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что ежемесячные выплаты мобилизованным гражданам должны составлять не менее 195 тысяч рублей. Об этом он распорядился на заседании Совета безопасности России.