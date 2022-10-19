Экс-депутат Рады Пашинский назвал российскую армию эффективной в беседе с пранкерами Фото: Алексей БУЛАТОВ

У России нет проблем со снарядами, ВС России ведут боевые действия с высокой эффективностью, четко связывая работу беспилотников и артиллерии, сказал бывший и.о. главы администрации президента Украины, народный депутат нескольких созывов Сергей Пашинский в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

"Русские применяют достаточно эффективную тактику, у них в воздухе постоянно три "Орлана"... постоянная связь с артиллерией и минометами, любое движение на нашей стороне - идет артиллерийский вал. У них, к сожалению, пока нет проблем со снарядами. У них достаточно отлаженная система коммуникации: "Орлан"- командный пункт - целеуказание - минометные батареи - артиллерийская батарея, что очень сильно снижает наш потенциал", - заявил Пашинский в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что говорит с экс-послом США в России Майклом Макфолом.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.