Изменения в концепцию миграционной политики России внесут до конца 2022 года

Изменения в концепцию миграционной политики России внесут до конца этого года
Фото: Тимур ХАНОВ.
Изменения в концепцию миграционной политики России будут внесены до конца 2022 года, этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции», – рассказал он журналистам.
По его словам, уже пять миллионов жителей республик Донбасса и юго-востока Украины нашли убежище в России, спасаясь от киевского режима. Он также заявил о дополнительных мерах по защите россиян за рубежом, которые попали в затруднительное положение в результате «ярой русофобской политики недружественных государств».
Напомним, Патрушев анонсировал масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России.
Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ призвал скорректировать миграционную повестку.