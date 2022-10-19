Изменения в концепцию миграционной политики России внесут до конца 2022 года

Изменения в концепцию миграционной политики России внесут до конца этого года Фото: Тимур ХАНОВ.

Изменения в концепцию миграционной политики России будут внесены до конца 2022 года, этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции», – рассказал он журналистам.

По его словам, уже пять миллионов жителей республик Донбасса и юго-востока Украины нашли убежище в России, спасаясь от киевского режима. Он также заявил о дополнительных мерах по защите россиян за рубежом, которые попали в затруднительное положение в результате «ярой русофобской политики недружественных государств».

Напомним, Патрушев анонсировал масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ призвал скорректировать миграционную повестку.