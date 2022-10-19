Минцифры России официально запустило интернет-магазин отечественного ПО Russoft Фото: REUTERS

Минцифры РФ официально запустило маркетплейс (интернет-магазин) российского программного обеспечения (ПО) Russoft.ru. В сентябре 2022 года к нему дали доступ в тестовом режиме. Сейчас на сервисе более тысячи продуктов отечественных производителей, сообщает министерство.

"Минцифры запустило маркетплейс российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладатели для размещения своих решений на маркетплейсе подают заявки на "Госуслугах", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Маркетплейс был был создан на основе реестра российского ПО и продолжит развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей.

"На страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами, зарубежные аналоги, которые может заместить ПО", - сказано в сообщении.

Также в министерстве отмечают, что на сервисе функционирует удобная навигация по категориям.

“Средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие по отрасли применения: образование, промышленность, финансы и другие", - пояснили в ведомстве.

Власти России намерены поощрять разработку российских программ. Правительство будет заключать соглашения с компаниями, которые внедряют у себя отечественные разработки в сфере программного обеспечения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что правительство готово компенсировать заказчикам до 80% расходов, необходимых на доработку российского ПО под их потребности.

Сайт KP.RU ранее выпустил статью о том, что делается для импортозамещения ПО в России, расскажем в статье.