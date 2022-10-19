Сальдо сообщил, что украинские войска продолжают обстреливать шлюзы Каховской ГЭС Фото: REUTERS

ВС Украины продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС для подтопления территорий ниже по Днепру, но власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды, сообщил журналистам сегодня, 19 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он также добавил, что при возможном разрушении шлюзов "вода поднимется, по расчетам специалистов, примерно на 1 - максимум 1,5 метра".

Ранее Сальдо сообщил, что Украина угрожает разрушить плотину Каховской ГЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.