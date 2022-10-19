Украинский политик Пашинский рассказал российским пранкерам о поставках оружия Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный депутат Украины нескольких созывов, бывший и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом несколько раз косвенно подтвердил, что, возможно, один из высокопоставленных генералов армии США Марк Милли участвует в координации действий ВСУ и поставках им оружия.

Думая, что беседует с экс-послом США в России Майклом Макфолом, а в действительности ведя диалог с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, Пашинский, говоря об эффективности российской радиоэлектронной борьбы, вспомнил о Милли.

Говоря "Макфолу" о своих пожеланиях по поставкам нового оружия, он упомянул Милли в очередной раз: "Я буду завтра говорить с Залужным, чтобы он еще раз просил Милли, чтобы это поставить в главный приоритет (поставки вооружений - прим.ред.)".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.