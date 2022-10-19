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Политика19 октября 2022 15:16

Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что ВСУ пытали военнопленных республики

Ранее из плена вернулись 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что ВСУ пытали военнопленных республики

Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что ВСУ пытали военнопленных республики

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Находившиеся в украинском плену военные Народной милиции ЛНР подвергались пыткам со стороны ВСУ, сообщила РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства республики сообщили о возвращении из плена одиннадцати военнослужащих Народной милиции республики.

"Пребывали в нечеловеческих условиях, пытки, физическое давление. У одного парня есть ножевые ранения", - пояснила Сердюкова.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.