Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что ВСУ пытали военнопленных республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Находившиеся в украинском плену военные Народной милиции ЛНР подвергались пыткам со стороны ВСУ, сообщила РИА Новости омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства республики сообщили о возвращении из плена одиннадцати военнослужащих Народной милиции республики.

"Пребывали в нечеловеческих условиях, пытки, физическое давление. У одного парня есть ножевые ранения", - пояснила Сердюкова.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.