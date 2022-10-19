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Политика19 октября 2022 15:21

Reuters: G7 не планирует распространять лимит цен на российскую нефть на страны ОПЕК

США уже уведомили участников организации о решении «Большой семерки»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
G7 не планирует распространять лимит цен на российскую нефть на страны ОПЕК

G7 не планирует распространять лимит цен на российскую нефть на страны ОПЕК

Фото: Shutterstock

Страны «Большой семерки» не планируют распространять потолок цен на нефть из России на участников организации государств-экпортеров нефти ОПЕК, рассказали в Министерстве финансов Соединенных Штатов.

Как передает Reuters, представители США уже связались со странами ОПЕК и заверили их, что лимит цен их не коснется, несмотря на их соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Это может разрядить отношения между США и Саудовской Аравией, которая накалилась после решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

Ввести потолок цен на черное золото из России предложила также Еврокомиссия. Эти ограничения предлагается установить в связи с референдумами о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.