Reuters: G7 не планирует распространять лимит цен на российскую нефть на страны ОПЕК

G7 не планирует распространять лимит цен на российскую нефть на страны ОПЕК Фото: Shutterstock

Страны «Большой семерки» не планируют распространять потолок цен на нефть из России на участников организации государств-экпортеров нефти ОПЕК, рассказали в Министерстве финансов Соединенных Штатов.

Как передает Reuters, представители США уже связались со странами ОПЕК и заверили их, что лимит цен их не коснется, несмотря на их соглашение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Это может разрядить отношения между США и Саудовской Аравией, которая накалилась после решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

Ввести потолок цен на черное золото из России предложила также Еврокомиссия. Эти ограничения предлагается установить в связи с референдумами о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.