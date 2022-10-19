В Минобороны подтвердили, что отцы с тремя детьми не будут призываться в рамках частичной мобилизации
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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что Минобороны РФ согласовало отсрочку по частичной мобилизации для многодетных отцов, с тремя и более детьми. Такое решение было принято на основе многочисленных сигналов от граждан России с просьбой не призывать мужчин из многодетных семей.
“Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации”, - пишет Володин.
По его словам, отменено более 9500 решений о призыве многодетных отцов. Их отозвали из воинских частей и вернули в семьи.
Володин отметил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба. За этим будет осуществляться контроль со стороны депутатов Государственной Думы.
Напомним, 17 октября 2022 года Госдума РФ внесла поправки в статью 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", согласно которым теперь участники добровольческих формирований могут получить отсрочку по мобилизации в период всеобщей мобилизации в стране, в военное время и при использовании ВС РФ за пределами РФ.
Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:
— признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;
— занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
— являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;
— имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет;
— женщинам, имеющим одного ребёнка и более;
— имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребёнка.