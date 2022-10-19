В Минобороны подтвердили, что отцы с тремя детьми не будут призываться в рамках частичной мобилизации Фото: REUTERS

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил, что Минобороны РФ согласовало отсрочку по частичной мобилизации для многодетных отцов, с тремя и более детьми. Такое решение было принято на основе многочисленных сигналов от граждан России с просьбой не призывать мужчин из многодетных семей.

“Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации”, - пишет Володин.

По его словам, отменено более 9500 решений о призыве многодетных отцов. Их отозвали из воинских частей и вернули в семьи.

Володин отметил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба. За этим будет осуществляться контроль со стороны депутатов Государственной Думы.

Напомним, 17 октября 2022 года Госдума РФ внесла поправки в статью 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", согласно которым теперь участники добровольческих формирований могут получить отсрочку по мобилизации в период всеобщей мобилизации в стране, в военное время и при использовании ВС РФ за пределами РФ.

Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:

— признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

— занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;

— имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет;

— женщинам, имеющим одного ребёнка и более;

— имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребёнка.