Сумму ущерба из-за крушения самолета Су-34 в Ейске определят в течение недели

Сумма ущерба из-за повреждений в жилом доме в Ейске, где упал самолет, будет определена в течение недели, сообщил сегодня, 19 октября, РИА Новости заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец.

"Сумма ущерба будет определена в течение недели", - уточнил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что самолет Су-34 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.

“17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34”, - уточнили в ведомстве.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной произошедшего стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Также стало известно, что при падении самолета в Ейске повредились 15 квартир.Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.