Видео подготовки специалистов связи на полигоне ЗВО в Подмосковье показало Минобороны России Фото: архив Минобороны РФ.

Минобороны России опубликовало видео с полигона Западного военного округа в Московской области, где проходило обучение личного состава сформированных подразделений войск связи. В сообщении МО РФ сказано, что учения проходят добровольцы и призванные по частичной мобилизации граждане на полигоне 27 отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа в Московской области.

“Проводимые мероприятия подготовки позволяют в кратчайшие сроки привить обучаемым практические навыки в работе на средствах связи и обеспечивают устойчивую связь, а значит и устойчивое управление войсками”, - заявили в министерстве.

Во время занятий особое внимание уделяется самостоятельному использованию портативных радиостанций. Солдаты учатся обращаться с моделями современного и старого образца, которые составляют основу построения системы связи в тактическом звене управления. Обучения курируют опытные инструкторы.

“Особое внимание уделяется изучению и работе на радиостанциях комплекса «Азарт» Р-187-П1. Для увеличения дальности радиосвязи используются ретрансляторы на летно-подъемных средствах типа «квадрокоптер», обучение управлению которыми проводится на отдельном учебном месте”, - говорится в сообщении МО РФ.

На заключительном этапе занятий проводится контроль уровня подготовки военнослужащих и подразделений.

Также уточняется, что от качества обучения и восстановления навыков военнослужащих зависит дальнейшее распределение и комплектация боевых частей, которые будут обеспечивать слаженную работу подразделений и решать поставленные руководством задачи.

Сегодня, 19 октября, на заседании Совбеза РФ президент России Владимир Путин сообщил о том, что издан указ, который предполагает выплаты призванным на мобилизацию гражданам в довольствие - не меньше 195 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается с момента зачисления в списки личного состава (включая период подготовки и обучения).