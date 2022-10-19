Первое заседание координационного совета пройдет в начале следующей недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первое заседание специального координационного совета под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина пройдет в начале следующей недели, сообщили сегодня, 19 октября, РИА Новости в пресс-службе правительства.

"Первое заседание специального координационного совета под руководством Мишустина пройдет в начале следующей недели", -уточнили агентству в правительстве.

Сегодня в ходе заседания Совбеза РФ президент Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета "для решения вопросов обеспечения спецоперации".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.