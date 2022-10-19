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В мире19 октября 2022 17:03

Новым министром внутренних дел Британии назначен бывший глава Минтранса Грант Шаппс

Он займет эту должность вместо ушедшей в отставку главы МВД Суэллы Браверман
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Новым министром внутренних дел Британии назначен бывший глава Минтранса Грант Шаппс

Новым министром внутренних дел Британии назначен бывший глава Минтранса Грант Шаппс

Фото: REUTERS

Новым министром внутренних дел Британии назначен бывший глава минтранса Грант Шаппс, сообщает телеканал Sky News.

О назначении Шаппса вместо ушедшей в отставку главы МВД Суэллы Браверман сообщил со ссылкой на полученные данные журналист телеканала ITV Роберт Песон. Позже о том, что экс-министр транспорта будет назначен на этот пост сообщил и телеканал Sky News.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс угодила в финансовый скандал. В Британии заинтересовались тратами МИД, которым руководила нынешняя глава правительства.

Также ранее стало известно, что премьер Британии Лиз Трасс отказывается уходить в отставку. При этом отмечалось, что Трасс, занимающая пост главы британского правительства с 6 сентября, успела так навредить экономике страны, что избавиться от политика мечтает не только народ и оппозиция, но и однопартийцы.