Новым министром внутренних дел Британии назначен бывший глава Минтранса Грант Шаппс Фото: REUTERS

Новым министром внутренних дел Британии назначен бывший глава минтранса Грант Шаппс, сообщает телеканал Sky News.

О назначении Шаппса вместо ушедшей в отставку главы МВД Суэллы Браверман сообщил со ссылкой на полученные данные журналист телеканала ITV Роберт Песон. Позже о том, что экс-министр транспорта будет назначен на этот пост сообщил и телеканал Sky News.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс угодила в финансовый скандал. В Британии заинтересовались тратами МИД, которым руководила нынешняя глава правительства.

Также ранее стало известно, что премьер Британии Лиз Трасс отказывается уходить в отставку. При этом отмечалось, что Трасс, занимающая пост главы британского правительства с 6 сентября, успела так навредить экономике страны, что избавиться от политика мечтает не только народ и оппозиция, но и однопартийцы.