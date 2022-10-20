В четырех новых регионах России вводится военное положение по указу Путина

Вступил в силу указ Путина о военном положении в четырех новых регионах России Фото: REUTERS

На сайте Кремля разместили указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых регионах РФ. Указ вступает в силу с момента опубликования, а соответствующее положение в субъектах вводится с 20 октября 2022 года.

"Ввести 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение", - сказано в документе.

Согласно второму пункту, утвержденного указа, в течение трех дней уполномоченные ведомства обязуются представить предложения о мерах, которые необходимо применить на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, в связи с наступлением военного положения.

В случае необходимости будут приняты дополнительные меры в соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «0 военном положении». Об этом сказано в третьем пункте, опубликованного указа.

Документ вступает в силу до следующего распоряжения президента РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Совфед РФ утвердил указ Владимира Путина о введении военного положения в новых регионах России. За его вступление в силу проголосовали 93% членов совета.