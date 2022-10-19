Бывший посол США в СССР Мэтлок считает, что Украина должна забыть о потерянных территориях ради переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киеву следует отказаться от претензий на присоединенные к России территории и сесть за стол переговоров, заявил экс-посол США в СССР Джек Мэтлок в статье, опубликованной в издании Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.

"Украине, даже при поддержке НАТО, не удастся создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года", - отмечается в статье.

По мнению Мэтлока, украинское правительство поставило перед собой невыполнимые цели, поскольку стремление вернуть территории силой приведут к новому этапу эскалации и закончатся негативными последствиями для страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.