Берлускони считает, что Зеленский в силах остановить боевые действия на Украине

Сильвио Берлускони Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что украинский лидер Владимир Зеленский мог бы остановить конфликт на Украине, если бы заявил о прекращении атак.

Рассуждая о Зеленском, бывший премьер Италии отметил, что "не может сказать, что думает" о нем.

Также Берлускони охарактеризовал ситуацию на Украину как "бойню украинских солдат и граждан":

"Если бы он (Зеленский - прим. ред.) сказал: "Я больше не нападаю", все бы было кончено", - выразил свое мнение политик.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.