Автоэксперт перечислил причины, из-за которых чаще всего ломается двигатель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр перечислил причины, из-за которых чаще всего ломается двигатель. Прежде всего это качество моторного масла. Современные двигатели требовательны к нему и лучше придерживаться регламента по его замене.

«Внезапная смерть» мотора чаще всего связана с его неправильным обслуживанием, то есть, ситуация, когда масло не меняется месяцами или годами. В итоге оно теряет свои свойств, детали перегреваются и в силовом агрегате начинаются необратимые последствия.

- Поэтому важно соблюдать регламент и заезжать на сервис. Свежее масло уменьшает силу трения и приводит температуру мотора в норму, - сказал Ян Хайцеэр «Газете.Ru».

Еще одна причина поломки - масляный голод в «рубашке» двигателя. Чаще всего это случается у машин с пробегом. В таком случае двигатель работает неустойчиво, залегают поршневые кольца, появляются задиры в цилиндрах.

Третья причина - перелив масла. В таком случае оно выдавливает сальник и стремительно уходит из мотора.

Четвертая проблема - забитый грязью радиатор. Если не чистить его, то со временем мотор начнет перегреваться, а антифриз перестанет справляться со своими функциями и не будет снизать температуру.

- Также важно менять воздушный фильтр, так как именно он защищает цилиндры от пыли. Лучше не экономить на данной детали. А если машина регулярно преодолевает бордюры, то на нее стоит поставить шноркель. Это убережет движок от гидроудара, - отметил эксперт.

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