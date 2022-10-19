Анна Хилькевич пыталась увеличить грудь заклинаниями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анна Хилькевич призналась, что в детстве комплексовала из-за маленького размера груди. Актриса перепробовала много средств, чтобы увеличить размер груди: она ела капусту и втирала специальные мази. Звезда «Универа» также прослушивала заклинания для увеличения груди.

«Я перепробовала множество способов, чтобы иметь пышные формы. Это было и поедание капусты, и втирание специальных мазей, а также прослушивания аудиодиска с заклинаниями на рост груди, но ничего не помогало», — призналась она в беседе с "Газета.ru".

В конце концов, Анна Хилькевич решилась на пластическую операцию. По ее словам, об этом она не жалеет.

Как рассказывает ФАН, на сегодняшний день Анна Хилькевич снялась более чем в 40 лентах. В число наиболее известных из них входят такие проекты как «Елки 2», «Мама-детектив», «Примадонна», «Звоните ДиКаприо!». Анна Хилькевич известна по роль Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага». На аккаунт актрисы соцсетях подписаны более восьми миллионов поклонников.

Кстати, российская актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич стыдится русских мужчин. Но со своим избранником она счастлива в браке, передает телеканал "360". Актриса считает русских мужчин ленивыми и пьющими, а еще они не любят помогать женщинам по дому. Поэтому многие из них не могут претендовать на звание настоящего мужчины. «Ну не все, конечно», — уточнила Хилькевич.