США пополнили санкционный список против России одним физлицом и двумя компаниями

США внесли в список антироссийских санкций одно физлицо и две компании Фото: REUTERS

США внесли в список антироссийских санкций одно физическое лицо и два юридических, сообщили сегодня, 19 октября, в американском минфине.

"Сегодня Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC - прим. ред.) Минфина США вводятся санкции в отношении российской сети, которая занималась закупкой военных и чувствительных (для нацбезопасности - прим. ред.) технологий двойного назначения у производителей США и их поставкой конечным пользователям в РФ", - говорится в заявлении ведомства.

Ограничения вводятся в отношении Юрия Орехова и компаний, которыми он, по информации США, владеет. Это компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC.

Ранее США ввели санкции против Вячеслава Володина и Геннадия Зюганова. Также ограничения были введены против членов правления ВТБ.

Также ранее сообщалось, что в американские санкционные списки попала семья официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Ограничения также коснулись его супруги и взрослых детей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года можно прочитать здесь.