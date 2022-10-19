Анна Седокова рассказала о своих детских комплексах Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Седокова рассказала о своих детских комплексах. Певица призналась, что в школе была гадким утенком. Она смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они.

«Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Ну когда же он придет, а лучше приедет на «мерсе» и спасет меня. Но он так и не появился. Нужно было что-то делать, и я начала учиться», — призналась певица в беседе с "Газета.ru".

Экс-солистка группы «ВИА Гра» также призналась, что осознала свою женственность и сексуальность только в 31 год.

«Лишь спустя десять лет мне удалось переосмыслить свою жизнь и понять, что я красива в любой форме. Мой большой нос, моя упитанная фигура и излишняя эмоциональность — все, на чем так крепко держались мои комплексы — это и есть я!», — рассказала Седакова.

Как ранее рассказывал ФАН, Анна Седокова строго следит за своей фигурой, ради которой порой идет на жертвы. В числе прочего исполнительница хита «Пока, милый!» была вынуждена распрощаться с белым рисом. Как рассказала Седокова, к такому решению ее подтолкнула стрелка на весах, показавшая плюс 700 граммов после шести съеденных суши.

До этого Седокова вспомнила историю из своей молодости. Она рассказала, что в 19 лет работала ведущей на радио в утреннем шоу «Подъем». Однако построить карьеру в этой сфере ей так и не удалось. Певица рассказала, что из-за работы ей приходилось просыпаться в четыре утра. В эфир она должна была выходить уже через два часа. Седакова подчеркнула, что работала вместе с соведущим Максимом, однако в какой-то момент их решили уволить, не объясняя причин, рассказывает телеканал "360".