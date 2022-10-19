Защищавший Ефремова Пашаев вновь лишился статуса адвоката Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил, что Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил его адвокатского статуса.

По словам Пашаева, это произошло из-за того, что было установлено нарушение при получении им статуса 20 лет назад.

«Я сам был в комиссии Совета вчера. Голубое сообщество, Федеральную палату адвокатов имею в виду, обратилось в адвокатскую палату РСО-Алания. Как указано в документах, ко мне претензий нет. Но почему-то они через 20 лет вспомнили, председатели квалификационной комиссии, было установлено нарушение при получении адвоката. Через 20 лет», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

Пашаев намерен вновь сдать экзамен, чтобы восстановить адвокатский статус.

Как ранее рассказывал Life.ru, Эльман Пашаев получил известность в ходе суда над Михаилом Ефремовым, который в 2020 году в нетрезвом виде стал виновником смертельного ДТП в Москве. В сентябре того же года юрист лишился статуса адвоката за высказывания в СМИ по делу актёра. Адвокатская палата Северной Осетии вернула 10 сентября Пашаеву статус. Это произошло уже в пятый раз. Для возвращения статуса Пашаев сдал экзамен, который проходил в два этапа. В СПЧ в ответ на это решение потребовали провести проверку.

До этого Пашаев, рассказал, что его бывший подзащитный актер Михаил Ефремов спрятал огромную денежную сумму в банковской ячейке, к которой никому не дает доступа. По словам Пашаева, артист передал супруге доступ к своему банковскому счету, где хранится порядка пяти миллионов рублей, тогда как в ячейке Ефремов ото всех прячет более 100 миллионов, рассказывает "Пятый канал".