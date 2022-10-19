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Общество19 октября 2022 20:03

Защищавший Ефремова Пашаев вновь лишился статуса адвоката

Бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев подтвердил, что его лишили адвокатского статуса
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Защищавший Ефремова Пашаев вновь лишился статуса адвоката

Защищавший Ефремова Пашаев вновь лишился статуса адвоката

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил, что Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил его адвокатского статуса.

По словам Пашаева, это произошло из-за того, что было установлено нарушение при получении им статуса 20 лет назад.

«Я сам был в комиссии Совета вчера. Голубое сообщество, Федеральную палату адвокатов имею в виду, обратилось в адвокатскую палату РСО-Алания. Как указано в документах, ко мне претензий нет. Но почему-то они через 20 лет вспомнили, председатели квалификационной комиссии, было установлено нарушение при получении адвоката. Через 20 лет», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

Пашаев намерен вновь сдать экзамен, чтобы восстановить адвокатский статус.

Как ранее рассказывал Life.ru, Эльман Пашаев получил известность в ходе суда над Михаилом Ефремовым, который в 2020 году в нетрезвом виде стал виновником смертельного ДТП в Москве. В сентябре того же года юрист лишился статуса адвоката за высказывания в СМИ по делу актёра. Адвокатская палата Северной Осетии вернула 10 сентября Пашаеву статус. Это произошло уже в пятый раз. Для возвращения статуса Пашаев сдал экзамен, который проходил в два этапа. В СПЧ в ответ на это решение потребовали провести проверку.

До этого Пашаев, рассказал, что его бывший подзащитный актер Михаил Ефремов спрятал огромную денежную сумму в банковской ячейке, к которой никому не дает доступа. По словам Пашаева, артист передал супруге доступ к своему банковскому счету, где хранится порядка пяти миллионов рублей, тогда как в ячейке Ефремов ото всех прячет более 100 миллионов, рассказывает "Пятый канал".