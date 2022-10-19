Психолог перечислил три способа, как перестать заедать стресс Фото: EAST NEWS

Часто люди, столкнувшись со стрессом, «заедают» его. Но такое поведение сказывается не только на фигуре, но и здоровье. Психолог и диетолог дали советы, как перестать заедать стресс.

Диетолог Анастасия Тараско отметила, что важно зафиксировать факт «заедания» стресса. Понять, в какое момент запускается механизм. Данное расстройство называется компульсивное переедание.

- Это момент, когда пациенты говорят, что они даже не помнят, когда опустошили холодильник, – отметила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Нужно определить, что спасает в ситуации: возможно нужно просто выспаться, а кто-то хронически недополучает воды, также влияет несбалансированное питание, когда присутствует один завтрак или ужин. В таком случае нужно пересмотреть рацион.

А психолог Илья Ахмедов видит в этом психологическую проблему и справиться с ней можно тремя способами: первый - стараться избегать стрессовых ситуация. Второй – научиться делать дыхательную гимнастику, чтобы послать мозгу сигнал, что все под контролем. А третий – десятиминутный сон, который поможет перезагрузить организм.

Психолог, арт-терапевт, специалист по нейрографике Наталья Воробьева рассказала РИАМО, каковы симптомы психического расстройства и как помочь себе или близкому пережить и побороть тревогу и стресс.

Кстати, в борьбе со стрессовым состоянием каждому четвертому опрошенному москвичу помогает бороться просмотр фильмов и сериалов, каждый пятый начал больше гулять и заниматься спортом, сообщает "Москва 24".