Депутат Госдумы Соболев: Военное положение "развязывает руки" российским военным для ответа на обстрелы нашей территории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 октября президент объявил о введении военного положения в новых субъектах России. В Госдуме отметили, что после такого решения характер спецоперации изменится, так как появится возможность «развязать руки российским Вооруженным силам».

- Решения призваны покончить с ограничениями в рамках СВО и развязать руки нашим Вооруженным силам, чтобы ответить на обстрелы наших приграничных территорий, - говорит NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Парламентарий отметил, что теперь набор в ряды российской армии для жителей данных регионов будет проходить по правилам РФ.

- Жители регионов, защищающие территории, будут приравнены к военнослужащим РФ, со всеми выплатами и соцгарантиями, — заявил Соболев.

Но при этом основную ставку в вопросах защиты территорий будут делать на военнослужащих, призванных из России.