В Париже сотрудник ресторана выпроводил украинок со словами «Да здравствует Путин!»

Во Франции пророссийски настроенный сотрудник ресторана выгнал украинок из заведения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две украинские беженки сняли на видео, как их выпроваживает из парижского ресторана пророссийски настроенный работник этого заведения. Видео появилось в Twitter на странице заместителя мэра столицы Жан-Люка Ромеро-Мишеля.

На видео сотрудник ресторана Le Cosy Montparnasse жестами предлагает уйти из заведения двум украинкам, объясняя, что является сторонником президента России. Вслед уходящим женщинам работник ресторана произносит по-французски фразу «Да здравствует Путин! Пока!».

Чиновник назвал поведение работника ресторана «неприемлемым» и заявил, что владельцы заведения должны будут дать объяснения по поводу инцидента.

Напомним, в Берлине украинская беженка угрожала погромом кафе «Россия» из-за названия и оформления вывески.

Ранее сообщалось, что Молдова в шоке от украинских беженцев: орут в центре Кишинева «Слава Украине!» и дерутся в кафе и барах со всеми подряд.

Почему прежнее радушие по отношению к беженцам у европейцев превращается в неприятие, читайте здесь на KP.RU.