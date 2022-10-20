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В мире19 октября 2022 22:15

В Париже сотрудник ресторана выпроводил украинок со словами «Да здравствует Путин!»

Пророссийски настроенный парижанин жестами предложил уйти из ресторана двум женщинам, узнав, что они беженки из Украины
Мария ПАВЛОВА
Во Франции пророссийски настроенный сотрудник ресторана выгнал украинок из заведения.

Во Франции пророссийски настроенный сотрудник ресторана выгнал украинок из заведения.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две украинские беженки сняли на видео, как их выпроваживает из парижского ресторана пророссийски настроенный работник этого заведения. Видео появилось в Twitter на странице заместителя мэра столицы Жан-Люка Ромеро-Мишеля.

На видео сотрудник ресторана Le Cosy Montparnasse жестами предлагает уйти из заведения двум украинкам, объясняя, что является сторонником президента России. Вслед уходящим женщинам работник ресторана произносит по-французски фразу «Да здравствует Путин! Пока!».

Чиновник назвал поведение работника ресторана «неприемлемым» и заявил, что владельцы заведения должны будут дать объяснения по поводу инцидента.

Напомним, в Берлине украинская беженка угрожала погромом кафе «Россия» из-за названия и оформления вывески.

Ранее сообщалось, что Молдова в шоке от украинских беженцев: орут в центре Кишинева «Слава Украине!» и дерутся в кафе и барах со всеми подряд.

Почему прежнее радушие по отношению к беженцам у европейцев превращается в неприятие, читайте здесь на KP.RU.