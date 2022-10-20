Пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК за обвинения Путина в газовом шантаже

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали в Твиттере за высказывания о Путине. Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике со стороны пользователей Twitter после того, как обвинила президента России Владимира Путина в «газовом шантаже». В аккаунте Еврокомиссии был опубликован пост с указаниями на российского президента как на виновника роста цен на газ и скачка инфляции в европейских странах.

Пользователи соцсети в ответ на это обвинили главу Еврокомиссии во лжи и заявили, что она не представляет интересы европейцев.

«Вы сами создали этот кризис, чтобы подтолкнуть европейцев к нищете и зависимости», - написал один из пользователей.

Комментаторы выразили уверенность, что Россия готова поставлять газ в Европу и назвали действия Еврокомиссии «преднамеренным саботажем европейской модели энергоснабжения».

Ранее российский вице-премьер Новак предложил главе ЕК фон дер Ляйен отправить счета за газ и свет выступавшим против российских энергоресурсов политикам и напомнил об ответственности за принимаемые решения.

Напомним, член Европарламента от Румынии Кристиан Терес призвал главу Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен как можно скорее уйти в отставку со своего поста. Поводом стала тайная переписка высокопоставленной европейской чиновницы с представителями американской фармкомпании Pfizer.