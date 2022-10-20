Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал новый снимок «Столпов творения» из туманности Орла

NASA опубликовало новые снимки Столпов Творения. Фото: сайт NASA.

Новые снимки «Столпов творения» появились на сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Они сделаны при помощи орбитального телескопа James Webb.

Столпы творения – название скоплений газа в центральной части туманности Орел. В этих облаках космического газа и пыли идет формирование звезд.

«Новые снимки Столпов Творения помогут исследователям модернизировать их модели образования звезд за счет более точного подсчета новообразованных звезд», - сообщает NASA.

Ранее синоптик Позднякова объяснила появление «кровавой» Луны в небе над Москвой в ночь на 17 октября.

В марте 2022 года европейский зонд Solar Orbiter сделал наиболее детальные снимки нашей звезды, когда-либо полученные человеком. На них видны невероятные подробности.