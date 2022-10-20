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Наука20 октября 2022 0:58

Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал новый снимок «Столпов творения» из туманности Орла

Новые снимки области, где формируются звезды, помогут ученым модернизировать модели их образования
Мария ПАВЛОВА
NASA опубликовало новые снимки Столпов Творения. Фото: сайт NASA.

NASA опубликовало новые снимки Столпов Творения. Фото: сайт NASA.

Новые снимки «Столпов творения» появились на сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Они сделаны при помощи орбитального телескопа James Webb.

Столпы творения – название скоплений газа в центральной части туманности Орел. В этих облаках космического газа и пыли идет формирование звезд.

«Новые снимки Столпов Творения помогут исследователям модернизировать их модели образования звезд за счет более точного подсчета новообразованных звезд», - сообщает NASA.

Ранее синоптик Позднякова объяснила появление «кровавой» Луны в небе над Москвой в ночь на 17 октября.

В марте 2022 года европейский зонд Solar Orbiter сделал наиболее детальные снимки нашей звезды, когда-либо полученные человеком. На них видны невероятные подробности.