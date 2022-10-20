В администрации Каховского района заявили о готовящейся атаке морскими минами на ГЭС со стороны украинских войск

ВСУ планируют атаку морскими минами на Каховскую ГЭС. Фото: REUTERS

Администрация Каховского района Херсонской области допускает, что украинские войска попытаются атаковать Каховскую ГЭС. Об этом заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Леонтьев уточнил, что информация о возможном запуске украинскими формированиями морских мин по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины ранее поступала в марте-апреле.

«Сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск существует», - цитирует Леонтьева РИА Новости.

Чиновник заверил, что ситуация в городе и окрестностях находится под контроле, охрана стратегических объектов усилена.

Тем временем в Киеве и области начались веерные отключения электроэнергии.

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