Датский эксперт Уссинг рассказал о возможности починки взорванного трубопровода «Северный поток»

Эксперт Уссинг предложил план ремонта "Северного потока". Фото: REUTERS

Трубопровод «Северный поток», пострадавший от взрыва, можно починить за несколько месяцев. Такое мнение высказал главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг.

Изучив опубликованные в прессе кадры повреждений на трубопроводе, Уссинг рассказал Danmarks Radio, что, по его мнению, поверхности излома выглядят «очень чистыми».

«Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной», - сказал эксперт.

Уссинг предложил такую схему починки газопровода. Вначале, по его мнению, нужно устранить возможные повреждения на участках «Северного потока», расположенные на некотором расстоянии от места взрыва, слегка приподняв трубопровод над дном моря. После следует приварить новый кусок трубы, опорожнить трубопровод, почистить, продуть и высушить.

По прогнозам Уссинга, на ремонт «Северного потока» по его плану может уйти несколько месяцев.

Ранее ученые МГУ описали последствия аварии на «Северном потоке» для планеты, подробности здесь на KP.RU.

Эксперты-экономисты оценили, кому выгодны взрывы и диверсия на трех нитках газопровода «Северный поток».

Тем временем экс-глава МИД Польши поблагодарил Вашингтон за повреждение газопровода «Северный поток», а потом удалил свой твит.